مشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي في بث مباشر الدوري الايطالي رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة يوفنتوس واودينيزي على رابط كورة لايف، في الجولة الأولى من الدوري الايطالي، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 22-8-2021.

يدخل يوفنتوس مباراته أمام أودينيزي في أولى جولات الدوري الإيطالي على ملعب الفريولي بمدينة أوديني، وعينه على حصد الثلاث نقاط، ساعياً للمنافسة بقوة نحو اللقب الذي سُلب منه الموسم الماضي بعد أداء مخيب لآمال جماهير السيدة العجوز.

وعاد المدرب المخضرم “ماسيمليانو أليجري”، صانع السعادة وقائد العصر الذهبي لفريق يوفنتوس، حيث حصد 5 ألقاب دوري في 5 سنوات.

كان البيانكونيري قد أقال أليجري عام 2019 للرهان على طريقة لعب أكثر هجومية وعين بعده “ماوريسيو ساري” وأندريا بيرلو، وكلاهما أخفق مع يوفنتوس.

وسيكون أودينيزي أول خصم يواجهه يوفنتوس في الموسم الجديد، وستكون مباراة صعبة على رفاق كريستيانو رونالدو، رغم معاناة أصحاب الأرض بدون نجمهم السابق الأرجنتيني رودريجو دي بول الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

تنطلق صافرة بدايو مباراة يوفنتوس واودينيزي في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، بإدارم من الحكم “افانو بيزيتو”.

وتنقل مباراة يوفنتوس واودينيزي في الدوري الايطالي على قناة League serie A Youtube بصوت المعلق الرياضي السوري “ميشيل سعد”، بالأضافة الى قنوات Match Football 1 ،BT Sport 1 HD ،Eleven Sports 2 HD.