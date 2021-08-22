- 1/2
- 2/2
يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة السودان والنيجر على رابط كورة لايف، ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم 2022، في إحدى مباريات اليوم الاحد 22-8-2021.
تستضيف دولة الامارات معسكر منتخب السودان، الذي سيستمر إلى 29 من أغسطس الجاري، استعدادًا لبداية رحلته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.
ويستهل المنتخب السوداني معسكره التدريبي في الإمارات، بمواجهة منتخب النيجر في مباراتين متتاليتين، أولهما اليوم، والثانية يوم الخميس المقبل.
وسيبدأ منتخب السودان رحلته في تصفيات كأس العالم 2022، بمواجهة منتخب المغرب في الرباط يوم 2 سبتمبر المقبل، ثم يستضيف منتخب غينيا بيساو بعدها بأربعة أيام في الجولة الثانية، قبل أن يواجه منتخب غينيا في الجولة الثالثة.
وينقل بث مباشر مباراة السودان والنيجر ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم 2022، على قناة أبو ظبي الرياضية 1.
وتقام مواجهة السودان والنيجر، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر، وتنطلق صافرة البداية من الحكم الاماراتي “يحيى الملا”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش.
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة السودان والنيجر في بث مباشر استعدادات تصفيات كأس العالم 2022 رابط كورة لايف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.