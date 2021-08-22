مشاهدة مباراة السودان والنيجر في بث مباشر استعدادات تصفيات كأس العالم 2022 رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة السودان والنيجر على رابط كورة لايف، ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم 2022، في إحدى مباريات اليوم الاحد 22-8-2021.

تستضيف دولة الامارات معسكر منتخب السودان، الذي سيستمر إلى 29 من أغسطس الجاري، استعدادًا لبداية رحلته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويستهل المنتخب السوداني معسكره التدريبي في الإمارات، بمواجهة منتخب النيجر في مباراتين متتاليتين، أولهما اليوم، والثانية يوم الخميس المقبل.

وسيبدأ منتخب السودان رحلته في تصفيات كأس العالم 2022، بمواجهة منتخب المغرب في الرباط يوم 2 سبتمبر المقبل، ثم يستضيف منتخب غينيا بيساو بعدها بأربعة أيام في الجولة الثانية، قبل أن يواجه منتخب غينيا في الجولة الثالثة.

وينقل بث مباشر مباراة السودان والنيجر ضمن استعدادات تصفيات كأس العالم 2022، على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

وتقام مواجهة السودان والنيجر، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر، وتنطلق صافرة البداية من الحكم الاماراتي “يحيى الملا”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت جرينتش.