مانشستر يونايتد ينجو من أول خسارة في الدوري الانجليزي بتعادل مُحبط مع القديسين

تعرف على نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون في الدوري الانجليزي، في إطار منافسات الجولة الثانية، ضمن مباريات اليوم الاحد 22 أغسطس 2021، والتي أقيمت على ملعب سينت ماري.

نجا مانشستر يونايتد من أول خسارة له هذا الموسم في الدوري الانجليزي عقب سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ساوثهامبتون بهدف مقابل هدف.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع مؤقتاً في انتظار نهاية الجولة يوم غد، فيما حصد ساوثهامبتون أول نقطة له في الدوري الانجليزي هذا الموسم.

انتهى الشوط الاول بتقدم أصحاب الملعب بهدف دون مقابل، جاء الهدف في الدقيقة 30 من تسديدة قوية عن طريق الاسكتلندي “آدامز” والتي اصطدمت بقدم لاعب وسط مانشستر يونايتد البرازيلي “فريد” لتسكن شباك دي خيا.

وخلال الشوط الثاني تدارك مانشستر يونايتد هدف التعادل عند الدقيقة 55 عبر الدولي الانجليزي “ماسون جرينوود” من صناعة لاعب الوسط الفرنسي “بول بوجبا”.

كان بول بوجبا قد صنع أربع أهداف في مباراة فوز مانشستر يونايتد بالجولة الأولى أمام ليدز يونايتد.

وافتتح مانشستر يونايتد مشواره هذا الموسم في الدوري الانجليزي بفوز عريض أمام ليدز يونايتد بنتيجة 5-2 على ملعب أولد ترافورد، بينما خسر ساوثهامبتون أمام إيفرتون بنتيجة 1-3 على ملعب جوديسون بارك بذات الجولة.

بدأ ساوثهامبتون الشوط الأول بضغط هجومي مكثف على مرمى مانشستر يونايتد بحثا عن تسجيل هدف مبكر وهو ما أجبر لاعبو مانشستر يونايتد على التراجع لوسط ملعبهم في الدقائق الأولى من اللقاء، ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة.

وبعد مرور الخمس دقائق الأولى من اللقاء دخل مانشستر يونايتد أجواء اللقاء وتبادل السيطرة مع ساوثهامبتون وتوالت محاولاته الهجومية.

وأهدر مانشستر يونايتد فرصة تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السابعة عندما لعبت ركلة حرة من الناحية اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء ليقابلها بول بوجبا بضربة رأس لكن كرته اصطدت بالعارضة وارتدت ليقابلها أنتوني مارسيال بضربة رأس لكن كرت اصطدمت بمحمد ساليسو مدافع ساوثهامبتون قبل أن يبعدها من على خط المرمى.

بعد تلك الهجمة انحصر اللعب في وسط الملعب واختفت الخطورة على المرميين تماما حتى جاءت الدقيقة 30 والتي شهدت تسجيل ساوثهامبتون لهدف التقدم عندما سدد تشي آدامز كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتصطدم بقدم فريد، لاعب مانشستر يونايتد، قبل أن تعانق الكرة الشباك.

كثف مانشستر يونايتد من محاولاته الهجومية في محاولة لتسجيل هدف التعادل قبل نهاية هذا الشوط، في المقابل تراجع ساوثهامبتون لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة في محاولة لتسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لتمر الدقائق المتبقية من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم ساوثهامبتون بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف فريق مانشستر يونايتد من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه اعتمد ساوثهامبتون على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 55 والتي شهدت تسجيل مانشستر يونايتد لهدف التعادل عندما توغل بول بوجبا بالكرة حتى دخل منطقة جزاء ساوثهامبتون ومررها إلى برونو فرنانديز الذي مررها لبوجبا مرة أخرى ليمررها إلى ماسون جرينوود الذي سددها إلى داخل المرمى.

كثف مانشستر يونايتد من محاولاته الهجومية في محاولة لتسجيل الهدف الثاني، وأهدر بول بوجبا وبرونو فرنانديز فرصتين خطيرتين لتسجيل الأهداف بسبب تألق ألكس مكارثي حارس ساوثهامبتون.

وكاد ساوثهامبتون أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 74 عندما انفرد آدم أرمسترونج بحارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا وسدد كرة قوية تصدى لها دي خيا ببراعة.

وأعطت هذه الفرصة الثقة للاعبي ساوثهامبتون الذين بادلوا مانشستر يونايتد للهجمات ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بالتعادل 1/1 بين الفريقين.