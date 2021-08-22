عاجل | تشكيلة تشيلسي الاساسية امام ارسنال في الدوري الانجليزي

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أعلن المدير الفني الألماني “توماس توخيل” عن تشكيلة تشيلسي الاساسية امام ارسنال في المباراة التي تقام على ملعب الامارات بالجولة الثانية في الدوري الانجليزي الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاحد 22-8-2021.
ويقود هجوم تشيلسي اليوم أمام ارسنال المهاجم الدولي البلجكي “روميرو لوكاكو” في أول ظهور له مع البلوز بعد قدومه من إنتر ميلان الإيطالي في أبرز تدعيمات فريق توماس توخيل خلال الميركاتو الصيفي 2021.
ويدخل تشيلسي ديربي لندن بمعنويات مرتفعة، بعد أن حقق فوزًا ثمينًا على حساب كريستال بالاس بثلاثية نظيفة خلال الجولة الأولى من بطولة الدوري الانجليزي ليحصد البلوز أول ثلاث نقاط في مشوارهم بالبطولة.
على الجانب الآخر أخفق ارسنال فى تخطي عقبة فريق برينتفورد الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر الجانرز بهدين نظيفين على أرضية ملعب برينتفورد بذات الجولة.
والتالي تشكيلة تشيلسي الاساسية:
ميندي
أنطونيو روديجر – أندرياس كريستنسن – سيزار ازبيليكويتا – ماركوس ألونسو
ماتيو كوفاسيتش – جورجينهو – رييس جاميس
ماسون ماونت – كاي هافيرتز
روميرو لوكاكو
تشكيلة ارسنال الاساسية :
لينو
تيرني – ماري – هولدينج – سيدريك سواريس
جرانيت تشاكا – ألبيرت لوكونجا
مارتينيلي – ساكا – إيميل سميث روي
نيوكلاس بيبي
تنطلق صافرة بداية مباراة ارسنال وتشيلسي في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش، وتنقل على قناة بي إن سبورت بريميم 1 بصوت المعلق الرياضي التونسي “روؤف خليف”.
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