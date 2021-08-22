عاجل | تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية امام كولن في الدوري الالماني

تعرف على تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية امام كولن في المباراة التي تقام على ملعب أليانز أرينا بالجولة الثانية في الدوري الالماني، ضمن مباريات اليوم الاحد 22-8-2021.

أعلن المدرب الشاب يوليان ناجلزمان تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية لمواجهة كولن، والتي شهدت تواجد الحارس مانويل نوير ليقطع التكهنات التي أثيرت بشأن غيابه بسبب الإصابة.

وفضل ناجلزمان عدم المجازفة بتطبيق نظام “التدوير”، لإراحة لاعبيه بعد مباراة كأس السوبر الألماني التي خاضها النادي البافاري في منتصف الأسبوع الماضي أمام بوروسيا دورتموند.

وقام ناجلزمان بإجراء تغييران فقط على تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية أمام دورتموند في المباراة الأخيرة، لخوض مواجهة كولن اليوم، حيث سيلعب نيانزو كواسي بدلًا من جوسيب ستانيشيتش في خط الدفاع.

وفي الخط الهجومي سيشغل ليروي ساني الجناح الأيمن على حساب كينجسلي كومان، الذي استُبدل في مباراة دورتموند الماضية بعد 4 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.

والتالي تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية:

مانويل نوير

ألفونسو دافيز – نيانزو كواسي – دايوت أوباميكانو – نيكلاس زوله

ليون جوريتسكا – جوشوا كيميش

سيرج جنابري – توماس مولر – ليروي ساني

روبرت ليفاندوفسكي

على الجهة المقابلة، شهدت تشكيلة كولن الاساسية تواجد لاعب خط الوسط التونسي إلياس السخيري الذي شارك في 32 مباراة مع البيلي جواتس في الموسم الماضي بالبوندسليجا، وسجل 5 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

تشكيلة كولن الاساسية: تيمو هورن – كينغسلي إهيزيبو – خورخي ميري – رافاييل زيشوز – جوناس هيكتور – إلياس السخيري – جان تايلمان – ديجان ليوبيسيتش – فلوريان كاينز – مارك أليكسندر أوث – انطوني موديست