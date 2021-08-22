شيفيلد ينافس بازل على جناح مانشستر يونايتد «عماد ديالو»

فتحت إدارة نادي شيفيلد يونايتد خطوط الاتصال مع مانشستر يونايتد لإقناعه باستعارة الجناح الدولي الإفواري «عماد ديالو» حتى نهاية الموسم.

ومن المتوقع موافقة مانشستر يونايتد على إعارة اللاعب الشاب لمساعدته على اكتساب خبرات مميزة تدخله في منافسة قوية مع الجناح الدولي الانجليزي «جادون سانشو» للعب الأدوار الأولى خلال السنوات القادمة.

وأبدت أندية بازل السويسري وكريستال بالاس وشيفيلد يونايتد الإنجليزيين رغبتهم في استعارة عماد ديالو الذي تمكن من صناعة هدف في 4 مباريات مع منتخب كوت دي فوار الاولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وادعى موقع Football insider جدية مفاوضات شيفيلد يونايتد أكثر من باقي الأندية الراغبة في استعارة ديالو قبل غلق الميركاتو الصيفي 2021.

وتأمل إدارة شيفيلد يونايتد في التمكن من اقتراض عماد ديالو لمدة موسم كامل، واتمام الاتفاق في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأضاف التقرير ذاته أن المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير سيكون سعيدًا بمغادرة عماد ديالو على سبيل الإعارة بسبب محدودية فرصه في البدء المنتظم هذا الموسم 2022/2021.

ويحرص سولشاير على رؤية اللاعب صاحب الـ 19 عامًا يلعب بشكل منتظم مع الفريق الأول للفريق الذي سيختار تمثيله خلال هذا الموسم.

جدير بالذكر وصول عماد ديالو إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أتالانتا الإيطالي نظير 19 مليون جنيه إسترليني خلال الميركاتو الشتوي 2021، واستطاع اللاعب المشاركة في 7 مباريات مع الفريق الأول وتسجيل هدفًا واحدًا وتقديم تمريرة حاسمة.