مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وكولن في بث مباشر الدوري الالماني رابط كورة لايف

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وكولن على رابط كورة لايف، في الجولة الثانية من الدوري الالماني، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 22-8-2021.

مباراة بايرن ميونخ وكولن في الدوري الالماني، غير مذاعة على أي قناة في الشرق الأوسط، وسينقل البث المباشر على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية، وسبورت تي في 1 السلوفينية.

وتقام مواجهة بايرن ميونخ وكولن، على ملعب أليانز أرينا، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 18:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت جرينتش.

بعد فوزه في منتصف الأسبوع بكأس السوبر الألماني على حساب غريمه بوروسيا دورتموند، سيسعى بايرن ميونيخ لتعويض تعادله أمام مونشنجلادباخ في المباراة الافتتاحية لموسم البوندسليجا، الذي قد يكون أكثر صعوبة على النادي البافاري حال مغادرة نجمه روبرت ليفاندوفسكي.

وكشفت الصحف الألمانية والعالمية أن ليفاندوفسكي أبلغ إدارة بايرن ميونخ برغبته في المغادرة خلال الميركاتو الصيفي 2021، وخوض تحدٍ جديد، بعد 6 سنوات قضاها مع العملاق البافاري.

ويدخل بايرن ميونخ مواجهة كولن اليوم، بشعار لا بديل عن الفوز، لحصد أول ثلاث نقاط في الدوري الالماني 2021/2022، وبدأ رحلة الحفاظ على اللقب للمرة العاشرة على التوالي.

في المقابل، افتتح كولن مشواره في الدوري الالماني 2021/22 بفوز ممتع على هيرتا برلين بنتيجة (3-1)، في ملعب راين إنرجي ستاديون، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ ديسمبر 2019 التي يتأخر فيها البيلي جواتس وينتصر في النهاية.

وسيتطلع كولن إلى تحقيق المفاجئة أمام بايرن ميونخ وتحقيق الانتصار الثاني على التوالي في الدوري الالماني لأول مرة منذ موسم 2005/2006.

بايرن ميونخ – كولن

ملعب أليانز أرينا

الدوري الالماني (الجولة الثانية)

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تشكيلة بايرن ميونخ الاساسية: مانويل نوير – ألفونسو دافيز – نيانزو كواسي – دايوت أوباميكانو – نيكلاس زوله – ليون جوريتسكا – جوشوا كيميش – سيرج جنابري – توماس مولر – ليروي ساني – روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيلة كولن الاساسية: تيمو هورن – كينغسلي إهيزيبو – خورخي ميري – رافاييل زيشوز – جوناس هيكتور – إلياس السخيري – جان تايلمان – ديجان ليوبيسيتش – فلوريان كاينز – مارك أليكسندر أوث – انطوني موديست.