حادث مروع لفريق كرة السرعة بدسوق.. إصابة 11 بكسور وجروح.. وصرف 50 ألفا لكل حالة.. ووقف النشاط الرياضي.. وتحرك عاجل من وزير الرياضة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى مستشفي جامعة المنوفية؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للاعبي كرة السرعة بنادي دسوق الرياضي، بعد تعرضهم لحادث سير أثناء عودتهم لمحافظة كفر الشيخ بعد الانتهاء من مباراتهم التي أقيمت بمدينة الشباب والرياضة بالأسمرات.

وبحسب بيان للوزارة، تواصل وزير الشباب والرياضة مع كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية؛ للمتابعة والاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، والقيام بكافة الإجراءات الطبية اللازمة لهم.

وأعرب صبحي عن خالص تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى الملاعب، مشيراً إلى المتابعة لحالتهم الصحية مع كافة المعنيين حتى تمام الشفاء في القريب العاجل.

سبب الحادث

من جانبه، أكد عمرو حسين، رئيس اتحاد كرة السرعة، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن سبب الحادث وجود "حفرة" على الطريق أدت لانقلاب الأتوبيس الذي يقل اللاعبين، والذى يضم 12 لاعبا ولاعبة، وجارى خضوعهم لعمليات جراحية لإنقاذهم، خاصة أن هناك 5 حالات حالتهن حرجة وتستدعى بتر فى الأيدى.

صرف 50 ألفا لكل حالة

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تشكيل لجنة لإعداد تقرير عن الإجراءات التى تم اتخاذها بمستشفى بركة السبع المركزى فور وقوع الحادث، مشيراً إلى أنه سيتم محاسبة المقصرين حالة ثبوت تقصيرهم، مشدداً على سرعة تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، بالإضافة إلى إجراء الجراحات العاجلة اللازمة للحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحي، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم لكل الحالات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لهم، ومشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لهم على مدار الساعة، وقرر صرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل حالة.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة لتوفير الإمكانيات الطبية المطلوبة اللازمة لهم، مشيراً إلى أنه تم توفير إقامة لأسر المصابين من لاعبى فريق دسوق لكرة السرعة بفندق واستراحة جامعة المنوفية، وقرر إبقاء ممثلاً عن المحافظة لمتابعة الحالات والتواجد بين أسر المصابين، لتوفير كافة الرعاية لأبنائنا من لاعبى الفريق، وإنه اطمأن على الحالة العامة لمصابى الحادث واستمع من الطاقم الطبى على تقديم كافة الإجراءات الطبية اللازمة لهم، وما تم اتخاذه من إجراء جراحات عاجلة للحالات الحرجة، وأنه قرر صرف 30 ألف جنيه لكل مصاب، وأنه استمع لمطالب أسر المصابين، بحضور هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن فودة ودسوق ومطوبس، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والمهندس عادل حسنين، رئيس مجلس إدارة نادى دسوق الرياضي، ومحمد شيحة، رئيس منطقة كفر الشيخ.

وقف النشاط الرياضي بدسوق

وبحسب موقع "مصراوي"، أعلن مجلس إدارة مركز شباب دسوق في كفر الشيخ، الأحد، برئاسة المحاسب سامي أبوسعدة، رئيس مجلس الإدارة، وقف جميع الأنشطة الرياضية بالمركز، تضامنًا مع مصابي فريق كرة السرعة بمركز الشباب.

كما أعلن مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي، برئاسة المحاسب عادل حسنين، رئيس مجلس إدارة النادي، وقف جميع الأنشطة الرياضية في النادي لنفس الأسباب.

أسماء المصابين

وأصيب أعضاء في فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق إثر واقعة تصادم أتوبيس كان يقلهم أمام قرية مسطاي على طريق "مصر _ الإسكندرية" الزراعى اتجاه طنطا بدائرة محافظة المنوفية.

وبلغ عدد المصابين في الحادث 11 فرداً، أصيبوا بكسور وجروح، وعلى الفور تم انتقال 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بركة السبع لتقديم المساعدات الطبية العاجلة، وتم تحويل الحالات الحرجة لمستشفى الجامعة لإجراء الجراحات اللازمة، وهم روميساء محمد سويلم، 14سنة، مصابة بكسر مفتت بالذراع الأيمن وجرح قطعى بفروة الرأس 20سم، ومحمد وائل عتمانى 19سنة، مصاب بجرح قطعى بالوجه حوالى 3سم، واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وإبراهيم محمد طيبه، 30سنه، بجرح قطعى بالوجه 3سم، و حسناء فريد الخولى، 13سنه، بتر بالذراع الأيمن، واسيل محمد ابو شلوع، 16 سنة، بتر بأصابع اليد اليمني، و يحيى أشرف سعودى، 17سنة، مصابة بجرح قطعى بالوجه وسحجات بالذراعين،و محمد سامح حمدى علام 14سنة ما بعد الارتجاج، و لميس ياسر البصطاوى، 14 سنة، مصابة ببتر بالذراع الايمن، و محمد صادق البصطاوى، 22 سنة، مصاب بخلع بالكتف الايسر،و ياسين صابر ابو طالب،11 سنة، مصابه بسحجات وكدمات، وحنان خالد الخطيب، 20 سنة، مصابة بسحجات وكدمات.