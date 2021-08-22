شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك ينجو وأسرته من حادث سيارة ويطلب الدعاء لزوجته بالشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك والحرس السابق لحادث بسيارته بصحبة أسرته، مطالبا الجميع بالدعاء لزوجته بالشفاء العاجل.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه على موقع "تويتر"، "إمبارح عملت حادثة وشوفت الموت بعيني أنا وزوجتي وربنا نجانا الحمد الله ربنا كريم ورؤوف بينا وأي حاجة تاني تيجي في الفلوس والحديد في داهية أن بناتي وزوجتي يبقوا حواليا ومعايا دي بالدنيا وما فيها وطبعا راضي بقضاء ربنا وقدره والحمد الله علي كل شىء ودعواتكم لزوجتي ربنا يشفيها ويخفف عنها".



أحمد عيد عبد الملك

وكان نجم الزمالك السابق أحمد عيد عبد الملك، احتفل بفوز فريقه على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى.

ونشر أحمد عيد عبد الملك، عبر حسابه بموقع تويتر، فيديو كوميدى مرتديا تيشرت الزمالك، حيث أشار على شارة الفريق، ويأتي ذلك عقب اقتراب الأبيض في تحقيق بطولة الدورى العام.