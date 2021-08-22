شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير المقاصة يفسخ عقده بالتراضي ويتنازل عن مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام صبحي ظهير أيمن المقاصة أنه فسخ عقده مع النادي الفيومي بالتراضي بين الطرفين، قبل نهاية عقده الذى يستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال صبحي إنه فسخ العقد مع المقاصة وتنازل عن مستحقاته القديمة عن الموسم الحالي، مشيرا إلى أنه وقع للمقاصة 3 سنوات وليس 5 سنوات عند قدومه من بتروجت.

وأشار صبحي إلى أنه وقع على عقد لمدة 3 مواسم مع المقاصة قبل 3 سنوات، ولكن بسبب خطأ إدارى من الإدارة السابقة للنادي الفيومي تم تسجيل العقد لـ5 سنوات، ولكنه تواصل مع الإدارة الحالية للمقاصة والتي تفهمت الأمر ووافقت على فسخ العقد مع صبحي.

ووجه عصام صبحي الشكر لإدارة المقاصة على الفترة التي قضاها وسط صفوف الفريق الفيومي، سواء مسئولي النادي وبالأخص وليد هويدي مدير الكرة بالنادي أو الجهاز الفني بقيادة محمد عبد الجليل ، متمنيا لهم التوفيق في الفترة المقبلة.

وأكد صبحي أنه لم يحسم وجهته المقبلة، ويفاضل بين العروض التي وصلته من أندية الدوري الممتاز في الوقت الحالي.