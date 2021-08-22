شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تتوج ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش للمرة الـ3 فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، التى استضافتها بريطانيا خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس بقيمة جوائز تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش.

وفازت نور الشربينى على منافستها نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالمياً بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية استغرقت 64 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 13-11, 5-11, 11-7، 11-2.

وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات فى تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة فى الموسم الجارى 2020 / 2021.

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغاؤها فى الموسم الماضى؛ بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.



الشربينى وجوهر



نور الشربينى ونوران جوهر