شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقبل عددًا من ذوى الهمم لترتيب حضورهم مباراة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت لجنة إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بعضًا من الجماهير المنتمين للقلعة البيضاء من ذوى الهمم، من أجل ترتيب حضورهم مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربى المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى فى الجولة قبل الأخير من مسابقة الدورى.

ورحبت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بالجماهير البيضاء، وكان من بين الحاضرين الطفلة "نورا" من محافظة الإسكندرية التى خطفت قلوب الزملكاوية وجماهير الكرة بشكل عام، بعد تداول فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي جالسة على كرسي متحرك وتشدو بأغنية "الفانلة البيضة بخطين حمر"، لتشجيع نادى الزمالك، وقال مروجو الفيديو أن أمنية حياتها زيارة نادى الزمالك وحضور مبارة التتويج بالدوري، وأن إدارة النادى استجابت لأمنية الطفلة.

وأكدت إدارة نادى الزمالك أنها على استعداد لتقديم كافة المساعدات لهؤلاء الجماهير من أجل تحقيق أمنيتهم بالتواجد فى مواجهات الفارس الأبيض لمؤازرته.

ويحتاج الزمالك 3 نقاط فقط دون النظر لنتائج مباريات الأهلى، ففى حال فوز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها الثلاثاء، سيصبح رصيده 79 نقطة، وسواء فاز الأهلى على الجونة أو تحققت أى نتيجة أخرى سيصبح الزمالك بطل البطولة.

أما فى حال تعادل الزمالك أمام الإنتاج أو الخسارة مع تحقيق الأهلى الفوز فيتأجل حسم البطولة للمباراة الأخيرة التى سيخوضها الأبيض أمام البنك الأهلى، حيث سيتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 76 ويصل الأهلى بفوزه على الجونة للنقطة 75، ليصباح الفارق بين الفريقين نقطة واحدة.

وفى حال تعثر الزمالك أو التعادل فى المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلى، مع مواصلة المارد الأحمر فى تحقيق الانتصارات بالفوز على أسوان فى أخر جولة سيتوج الأخير باللقب.