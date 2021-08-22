شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحداد يحفز لاعبى البارالمبياد قبل انطلاق دورة طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو الحداد، ممثل الحكومة فى البعثة البارالمبية، التى تشارك بدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، على الاطمئنان على اللاعبين وإنهاء الإجراءات الخاصة بالوصول والتسكين فى طوكيو .

وشهدت رحلة طيران البعثة، قبل الوصول إلى طوكيو، حرص الحداد على تحفيز اللاعبين ومؤازرتهم لتحقيق الميداليات خلال البطولة التي تنطلق في الفترة من 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر.

وغادر الفوج الأول الى طوكيو الخميس الماضى، ووصل الجمعة ، وكان يضم الإداريين ورئيسة اللجنة ، بينما غادر الفوج الثانى أمس السبت ووصل اليوم الأحد.

وتشارك مصر في البطولة بعدد 49 لاعب ولاعبة ، من بينهم 15 في رفع الاثقال ، وخضعت البعثة قبل السفر إلى مسحتى كورونا، للاطمئنان على سلامة اللاعبين، وجاءت نتيجة المسحة سلبية.