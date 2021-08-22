شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يؤجل حسم ملف الراحلين عن الفريق لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو إنبى على تأجيل ملف الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم لنهاية الموسم لحين تحديد الأسماء التى قرر حلمى طولان المدير الفنى الاستغناء عنها.

وقال مصطفى الأمير رئيس نادى إنبى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الإدارة لم تفاتح الجهاز الفني لإنبى فى ملف الراحلين عن الفريق، موضحا أن الإدارة فضلت تأجيل الأمر لحين الانتهاء مباريات الدورى المصري.

وفى سياق متصل، يكثف مسئولو نادى إنبى محاولات البحث عن حارس مرمى جديد تحسبا لرحيل محمود جاد إلى نادى بيراميدز فى الانتقالات الصيفية، وعلم ”الخليج 365” أن مسئولى إنبي ينوون التعاقد مع حارس مرمى من الدرجة الثالثة يناسب إمكانيات وقدرات النادى البترولى المالية.

واستبعد حلمى طولان المدير الفني لإنبى محمود جاد من المشاركة في تدريبات الفريق البترولى منذ عودته مع المنتخب الأولمبى من اليابان بسبب زيادة وزنه 6 كيلو جرام كما صرح في الإعلام.

وغاب جاد عن مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل السلبى وبعدها لقاء الأهلى الذى حسمه المارد الأحمر بثنائية ومباراة الإسماعيلى التي فاز فيها إنبى 2 – 1 وأخيرا مبارا طلائع الجيش التي انتهت بالتعهادل الإيجابى 1-1 .

ينتظر محمود جاد حسم العرض الذى تقدم به بيراميدز لضمه فى الساعات الماضية من خلال عقد جلسة مع والده لأخذ استشارته في الانتقال إلى الفريق السماوى من عدمه.

دخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى إنبى من أجل ضم محمود جاد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل حاجة بيراميدز لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد.

وترغب إدارة بيراميدز فى تدعيم مركز حراسة المرمى فى ظل تعرض أحمد الشناوى لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وتواجد شريف إكرامى والمهدى سليمان فقط، بالوقت الحالى.