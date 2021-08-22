شكرا لقرائتكم خبر عن بيبو يطالب لاعبى أسوان بتقديم عرض قوى أمام سموحة قبل وداع الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد مصطفى بيبو، المدير الفنى لنادى أسوان، لاعبى فريقه بضرورة تقديم مستوى مميز أمام سموحة فى اللقاء المقبل لترك ذكرى طيبة عن أبناء الجنوب فى مسابقة الدورى بعد تأكد هبوط أسوان رسمياً للقسم الثانى.

ويعكف الجهاز الفنى لفريق أسوان، بقيادة أحمد بيبو، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سموحة بالدورى العام، خاصة اللقاء الأخير الذى جمع سموحة والجونة وانتهى بفوز الفريق السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين والمقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى العام.

وتأكد هبوط فريق أسوان بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى، بعد تعادل البنك الأهلى مع غزل المحلة بهدف لكل منهما، فى مباراة الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام،حيث رفع البنك الأهلى رصيده إلى النقطة 33، والتى لا يستطيع أبناء الجنوب تخطيها.

وفى حال فوز أسوان فى آخر مباراتين أمام سموحة والأهلى فلن يتخطى أبناء الجنوب النقطة 33 وهو ما يعنى هبوط الفريق بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى ليكون أول الهابطين، حيث تخدم المواجهات المباشرة بين الفريقين البنك الأهلى.

وكان أسوان قد خسر مباراة الجولة 32 أمام بيراميدز بهدفين نظيفين، ليتوقف رصيده عند النقطة 27 وذلك بعد الهزيمة أمام المقاولون العرب بنتيجة 2/1 فى الجولة 31.

ويتبقى للبنك الأهلى مواجهتى الزمالك والاتحاد السكندرى عقب مباراة غزل المحلة، بينما يواجه أسوان فريق سموحة قبل أن يختتم مبارياته فى الدورى الممتاز بمواجهة قوية أمام الأهلى.

ويحتل أسوان المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 17 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 56 هدفاً.