7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يُعطل مفاوضات عودة حمدي النقاز بسبب حمزة المثلوثى، موسيمانى يقرر إراحة التشكيل الأساسى بالأهلى أمام أسوان حال حسم الدوري.

موسيمانى يقرر إراحة التشكيل الأساسى بالأهلى أمام أسوان حال حسم الدورى

استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى على إراحة اللاعبين الأساسين لفريقه فى مباراة أسوان بالجولة الأخيرة للدوري والمقرر لها الجمعة المقبلة، حال حسم البطولة فى الجولة قبل الأخيرة وتحديداً فى مواجهة الزمالك والانتاج الحربى، ويعانى القوام الأساسى من الأهلى من حالة اجهاد عارمة جراء ضغط المباريات بالمسابقة المحلية طوال الفترة الماضية.

الزمالك يُعطل مفاوضات عودة حمدي النقاز بسبب حمزة المثلوثى

تعطلت مفاوضات نادى الزمالك مع التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن لفريق الترجى التونسى، بشكل مؤقت، بعدما كان اللاعب على مقربة من العودة للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما وجدت رغبة من الطرفين فى إنهاء الخلافات التى نشبت بينهما وتسوية القضايا. وصول الفوج الثانى من البعثة البارالمبية إلى طوكيو وصل الفوج الثانى من البعثة المصرية البارالمبية إلى طوكيو، للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية التى تنطلق الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل. استقر نادى الإنتاج الحربى، بقيادة اللواء أشرف عامر، على استمرار أحمد كشرى المدير الفنى للفريق فى القيادة الفنية للنادى فى دورى القسم الثانى، ومن المقرر أن يعقد أشرف عامر جلسة حاسمة مع المدرب لتوقيع العقد والاتفاق على اللاعبين الراحلين والصفقات الجديدة أملا فى وضع خطة تعيد الانتاج للدوري الممتاز مرة أخرى.

تعرف على تسعيرة الصفقات الجديدة للإسماعيلى قبل انطلاق الميركاتو الصيفى

حددت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة ثلاثة فئات للصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتبدأ الفئة الأولى من 4 وحتى 5 ملايين جنيه، فيما تضم الفئة الثانية من 2.5 وحتى 3.5 مليون جنيه بينما ستكون الفئة الثالثة من مليون وحتى 2 مليون جنيه ، وهى القيمة التى تحددت وفقاً لعدم وجود سيولة مالية كبيرة بالنادى تسمح بالتعاقد مع لاعبين تفوق هذه المبالغ.

اتحاد الكرة يكشف مكافأة بطل الدورى هذا الموسم

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن بطل مسابقة الدورى العام لا يحصل على مكافآت من الجبلاية بعكس الحال فى بطولة كأس مصر، وأوضح مسئولو الجبلاية أن اتحاد الكرة لا يتحمل أى مكافآت لبطل الدورى طوال السنوات الماضية.