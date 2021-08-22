شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بامبو يُعيد حسام حسن لحسابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد حسام حسن مهاجم فريق سموحة، لحسابات الزمالك من أجل تدعيم هجوم الفارس الأبيض فى الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما أبدى فرج عامر رئيس نادى سموحة رغبته فى التعاقد مع كريم بامبو لاعب الزمالك المعار لصفوف البنك الأهلى لنهاية الموسم الحالى.

وتسعى إدارة الزمالك للضغط على رئيس سموحة للتهاون فى الطلبات المادية من أجل الاستغناء عن حسام حسن، مستغلين رغبة الأخير فى التعاقد مع كريم بامبو، والذى تألق بشكل لافت للأنظار مع فريق البنك خلال الموسم الحالى.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة مفاوضات بين إداراتى الزمالك وسموحة حول اتمام الصفقة، فى ظل رغبة كل منهما فى التعاقد مع لاعب من الفريق الأخر.

وأرسل مسئولو نادى الزمالك خطابا رسمية لنظرائهم فى البنك الأهلى لتأكيد رغبتهم فى عودة كريم بامبو لاعب الفريق الأبيض المعار للبنك الأهلى، وذلك بعد انتهاء فترة الإعارة بنهاية الموسم الحالى.

وكان كريم بامبو، قد كشف فى تصريحات تليفزيونية، عن أن الزمالك أخطر البنك الأهلى برغبته فى استعادته من جديد، مؤكدا أنه حال عدم احتياج الزمالك لخدماته داخل الملعب الموسم المقبل، وقتها سيكون البنك الأهلى هو الخيار الأول له، خاصة أنه تلقى عروضا كثيرة لكنه سيبقى مع البنك الأهلى حال بقاء الفريق فى الدوري الممتاز حيث أن وكيله ووالده سيحددون مستقبله بعد نهاية الموسم.

وانضم كريم بامبو لاعب نادى الزمالك المعار إلى البنك الأهلى، إلى قائمة هدافى السوبر هاتريك في الدورى المصرى، وذلك بعدما أحرز 4 أهداف في شباك مصر المقاصة، خلال المباراة التى جمعت المقاصة والبنك الأهلى ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى انتهت بفوز البنك الأهلى بخماسية مقابل 3 أهداف.