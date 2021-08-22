شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع حسام البدري وجهازه لوضع اللمسات النهائية لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اجتماعا اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية مع جهازه المعاون لمناقشة الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب خلال الفترة من 28 أغسطس وحتي 5 سبتمبر المقبل ويتخلله مباراتان رسميتان مع منتخبي أنجولا والجابون يومي 1 و 5 سبتمبر في بداية منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر.

حضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الجهاز الفني طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي، وناقش الجهاز الفني كافه الأمور المتعلقة باختيارات اللاعبين وفقآ لمتطلبات المرحلة الحالية وأيضا تنظيم البرنامج التدريبي واستعراض كل الحالات المتفاوتة والمختلفة لبعض العناصر المرشحة للدخول في قائمة الاختيارات لمحاولة التعامل معها.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر، على مواصلة متابعة كل اللاعبين خلال المدة المتبقية من عمر مسابقة الدوري قبل الإعلان على القائمة المحلية للتأكد من سلامة الجميع.