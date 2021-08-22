شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب حارس الإنتاج عن مواجهة الزمالك بسبب خلع فى الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى خضع لها أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربى إصابته بخلع فى الكتف، بعد الإصابة التى تعرض لها فى مواجهة الاتحاد السكندرى أمس ليتأكد غيابه عن مواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى العام.

وودع فريق الإنتاج الحربى مسابقات الدورى المصرى الممتاز، وتأكد هبوطه لدورى القسم الثاني، بعد التعادل الذي حققه الفريق مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدورى.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 27 ويفصله عن أقرب فريق ضمن البقاء البنك الأهلى 6 نقاط، لكن حتى لو حقق الإنتاج الفوز في المباراتين المتبقيتين وسقط البنك الأهلى في فخ الهزيمة في نفس الجولتين ستكون المواجهات المباشرة لصالح البنك الأهلي الذي فاز وتعادل مع الإنتاج الحربي في مباراتي الدور الأول والثاني.

وصعد الإنتاج الحربي للدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخه موسم 2008-2009 متصدرًا قمة مجموعة القاهرة بالدوري الدرجة الثانية بعد منافسة شديدة مع فريقي النصر والداخلية.