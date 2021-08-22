شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وشادى حسين خارج حسابات الأهلى فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفض مسؤلو النادى الأهلى، فكرة التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة المعار لنادي أهلي طرابلس الليبى أو شادي حسين لاعب سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ورغم ارتباط اسم الثنائي حسام حسن وشادي حسين بالأهلي خلال الأيام الماضية إلا أن المعلومات الواردة من الأهلي تؤكد أن الثنائي خارج حسابات القلعة الحمراء الصيف الجاري.
وقال مصدر فى الأهلي لـ"الخليج 365"، إن إدارة القلعة الحمراء بالتنسيق مع بيتسو موسيماني قررت عدم ضم مهاجمين للفريق الصيف الجارى.
وأوضح المصدر، أن موسيماني يكتفي بالثنائي محمد شريف وصلاح محسن حتى لو رحل الثنائى بواليا ومروان محسن.
ويرى موسيماني أن الأهلي لديه أكثر من لاعب قادر على التسجيل، فى مقدمتهم أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وكهربا.
ويؤكد المدير الفني للأهلي ثقته فى الصفقات الجديدة التى تم إبرامها مؤخراً وسيكون لها دور فى زيادة قوة الفريق هجومياً وهم ميكيسوني لاعب سيمبا وبيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي.