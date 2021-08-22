شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وشادى حسين خارج حسابات الأهلى فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسؤلو النادى الأهلى، فكرة التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة المعار لنادي أهلي طرابلس الليبى أو شادي حسين لاعب سيراميكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم ارتباط اسم الثنائي حسام حسن وشادي حسين بالأهلي خلال الأيام الماضية إلا أن المعلومات الواردة من الأهلي تؤكد أن الثنائي خارج حسابات القلعة الحمراء الصيف الجاري.