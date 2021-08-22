شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى أنجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، لخوض منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، حيث تنطلق التصفيات فى سبتمبر المقبل ويلتقى المنتخب الوطنى مع انجولا والجابون فى افتتاح المشوار.

س: متى يبدأ معسكر المنتخب استعدادا لتصفيات المونديال؟

ج: قرر حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بدء المعسكر يوم 28 اغسطس الجارى، وتحديدا عقب انتهاء الدورى حيث يبدأ الفراعنة على الفور الاستعداد للمباراتين.

س: متى يعلن البدرى قائمة المنتخب الوطنى؟

ج: يعلن حسام البدرى قائمة المنتخب النهائية يوم 27 أغسطس الجارى تحسبا لأى اصابات بين اللاعبين الذين يفكر فى ضمهم، وسيضم البدرى 28 لاعبا للمعسكر تحسبا لأى ظروف طارئة.

س: وماذا عن المحترفين؟

ج: أعلن حسام البدرى قائمة المحترفين للمباراتين وتضم محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد وأحمد حجازى.

س: هل تحدد موعد المباراتين بشكل نهائى؟

ج: أعلن الفيفا المواعيد النهائية للمباراتين، وتقرر إقامة المباراة الأولى بين مصر وأنجولا بالدفاع الجوى يوم 1 سبتمبر، بينما تقام المباراة الثانية يوم 5 سبتمبر المقبل بالجابون.

س: هل ستحضر الجماهير مباراة مصر وأنجولا؟

ج: طلب اتحاد الكرة من الأمن حضور الجماهير فى اللقاء ولكنه لم يتلق ردا رسميا حتى الأن.