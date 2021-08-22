تنس طاولة.. الأهلي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة المقامة حاليا بالأردن.

وجاء ذلك بعد تغلب الأهلى على فريق سار البحريني بنتيجة 3-1، في الدور نصف النهائي من منافسات البطولة.

ومثَّل فريق الأهلي في هذه المباراة كل من السيد لاشين وعمر عصر ومحمد البيلي.

وسيلتقي الأهلي في نهائي البطولة العربية مع الفائز من مباراة الزمالك وقطر القطري.

ويمثل رجال الأهلي في البطولة كل من: عمر عصر والسيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان وخالد عصر وشادي مجدي.

جدير بالذكر أن فريق تنس الطاولة بالاهلي تصدر المجموعة الأولى بعد الفوز في مبارياته الثلاثة على كل من التضامن الكويتي والأرثوذكسي الأردني والبشمركة العراقي.