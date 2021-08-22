بالصور.. علي زين بين صفقات يد برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قدم نادي برشلونة، اليوم الأحد، صفقاته الجديدة لفريق اليد، والتي ضمت اللاعب المصري علي زين.

وأعلن برشلونة في وقت سابق، ضم اللاعب المصري إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، صورًا لصفقات الفريق الأربعة الجديدة بالإضافة للمدرب الجديد كارلوس أورتيجا.

وعلق الموقع الرسمي لبرشلونة على صفقة زين وكتب: "لقد كان اللاعب المصري أحد أبرز اللاعبين خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة".

وأضاف: "للأسف عاد مصابًا من البطولة ولم يتمكن حتى الآن من العمل مع باقي زملائه".

وأتم: "علي لاعب قوي في المواجهة الفردية، بالإضافة على أنه سيمنح فريقنا براعة وقوة في الدفاع".

جدير بالذكر أن الظهير الأيسر المصري تعرض للإصابة بكسر في مشط يده خلال مباراة المنتخب الوطني بنصف نهائي أولمبياد طوكيو أمام فرنسا في أولمبياد طوكيو 2020.