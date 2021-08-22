البدري يضع اللمسات النهائية لمعسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عقد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، اجتماعا اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة في الجبلاية مع جهازه المعاون لمناقشة الترتيبات الخاصة بالمعسكر المقبل للفريق.

ويقام المعسكر خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 5 سبتمبر المقبل، ويتخلله مباراتان رسميتان مع منتخبي أنجولا والجابون يومي 1 و5 سبتمبر في بداية منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر.

ومن المقرر إقامة مباراة مصر وأنجولا على ملعب "الدفاع الجوي 30 يونيو" في تمام الساعة السابعة مساءً.

وحضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الجهاز الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

وناقش الجهاز الفني جميع الأمور المتعلقة باختيارات اللاعبين وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية، وأيضا تنظيم البرنامج التدريبي واستعراض كل الحالات المتفاوتة والمختلفة لبعض العناصر المرشحة للدخول في قائمة الاختيارات لمحاولة التعامل معها.

وحرص الجهاز الفني على مواصلة متابعة كل اللاعبين خلال المدة المتبقية من عمر مسابقة الدوري قبل الإعلان عن القائمة المحلية للتأكد من سلامة الجميع.

وستتأهل 10 منتخبات إلى الدور الفاصل الذي ستجري مبارياته بنظام الذهاب والإياب للتعرف على الممثلين الخمسة لإفريقيا في المونديال.

وفي حالة تصدر مصر للمجموعة ستواجه أحد أبطال المجموعات التسع الأخرى من أجل خوض مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المتأهل إلى المونديال.