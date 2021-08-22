تقارير: تريزيجيه مازال بحاجة لـ "عدة أشهر" قبل العودة للملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قالت تقارير أوروبية اليوم الأحد، إن محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، مازال أمامه عدة أشهر قبل العودة إلى الملاعب.

وخضع اللاعب المصري لجراحة في الركبة خلال شهر أبريل الماضي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال المواجهة التي حل بها أستون فيلا ضيفًا على ليفربول في ملعب أنفيلد الموسم الماضي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "برمنجهام لايف" المهتمة بأخبار نادي أستون فيلا، فإن لاعب الأهلي السابق مازال أمامه عدة أشهر قبل العودة إلى الملاعب، مضيفة أنه ليس هناك تاريخ محدد لعودة تريزيجيه.

وأوضحت الصحيفة أن فيلانز ينتظرون عودة تريزيجيه لدعم صفوف الفريق خلال الموسم الجاري، لافتة إلى أن الجراحة تحتاج بين 6 لـ9 أشهر للتعافي.

كما أبرزت الصحيفة التصريحات التي أدلى بها دين سميث مدرب فيلانز عندما سُئل عن تريزيجيه حيث قال: "لقد تعرض لإصابة كبيرة في الركبة والتي عادة تحتاج لـ9 أشهر من أجل العودة، لا نرغب في تحديد إطار زمني للإصابات ولكن هذا هو متوسط الوقت للعودة.. البعض يعود مبكرًا، والبعض يحتاج وقتا أكبر".