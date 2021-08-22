البعثة البارالمبية المصرية تصل طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

وصلت البعثة البارالمبية المصرية إلى طوكيو اليوم الأحد بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 20 ساعة ، وذلك استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية 2020.

وذكر المركز الإعلامي للبعثة اليوم الأحد أن إجراءات الخروج من مطار ناريتا استغرقت حوالي ساعتين بعد خضوع جميع أفراد البعثة لمسحة كورونا، دون ظهور أي نتيجة إيجابية للعدوى بين المصريين.

وخضع أفراد البعثة المصرية جميعا لمسحتي كورونا فى القاهرة قبل السفر الى طوكيو.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف للسيدات.

وتترأس الدكتورة حياة خطاب البعثة المصرية في طوكيو ويعاونها ابراهيم امين مدير البعثة ودكتور احمد ادم نائب مدير البعثة ودكتور هاجد العنتبلى نائب رئيس اللجنة الطبية.