رئيس بايرن: ليست هناك حاجة للتفاوض الآن على تجديد عقد ليفاندوفسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم هربرت هاينر أنه ليس هناك حاجة للتفاوض الآن على تجديد عقد نجم هجوم الفريق البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي.

وقال هاينر لتلفزيون صحيفة "بيلد" اليوم الأحد:" لسنا مضطرين للتفاوض اليوم على العقد، فعقده لا يزال مستمرا لعامين".

واضاف هاينر أن بإمكانه تصور تجديد العقد مع "أحسن مهاجم في العالم" مجددا في الوقت المناسب.

ووصف هاينر، ليفاندوفسكي، الذي أتم عامه الثالث والثلاثين أمس السبت ،بأنه "ضمانة للأهداف" بالنسبة للنادي الألماني الحائز على رقم قياسي من البطولات.

من ناحية أخرى، أعرب هاينر عن اعتقاده بعدم وجود "حاجة ملحة" إلى ضم لاعبين جدد وذلك قبل أسبوع من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، وقال :" لدينا قائمة ممتازة" مشيرا إلى الأداء الجيد للفريق البافاري وفوزه بكأس السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدف على بوروسيا دورتموند.

في الوقت نفسه، قال هاينر إن النادي سيتابع السوق على نحو دقيق بطبيعة الحال، ورفض هاينر استبعاد إجراء تغييرات في قائمة الفريق في الصيف الحالي.

ويركز بايرن حاليا على تمديد عقدي اللاعبين الدوليين جوشوا كيميش (الذي ينتهي عقده في 2023) وليون جروتسكا (2022) . وقال هاينر إن " محور كيميش/جروتسكا ناجح بشكل لا يمكن تصديقه".

ويبدو أن المحادثات مع لاعبي خط الوسط الاثنين /26 عاما/ تقترب من إتمامها.

وتابع هاينر أنه يتوقع تجديد عقد "اللاعب القيادي" كيميش " في القريب العاجل"، وقال إن النادي يجري محادثات "بناءة للغاية" مع جروتسكا وأشار إلى أنه لا يرى سببا يدعو لاعب شالكه السابق لعدم التمديد في بايرن.