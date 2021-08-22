وليد الفراج: التعاون يفكر في إعادة مدربه السابق بعد صدمة الهلال

اقترب نادي التعاون السعودي من تغيير المدرب الصربي “نيستور ال مايسترو”، والاستعانة بمدربه السابق، البرتغالي “خوسيه جوميز دا سيلفا” رغم مرور جولتين فقط على بداية الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد نادي التعاون لتبديل المدير الفني الصربي ال مايسترو بعد الهزيمة في الجولة الثانية من دوري محمد بن سلمان أمام الهلال في آخر أنفاس المباراة، وقبلها التعادل في الجولة الأولى 3/3 أمام الحزم، وفقاً لمصادر وليد الفراج.

وقال وليد الفراج في برنامج “أكشن مع وليد” الذي يبث عبر قنوات mbc على قمر عرب سات، أن مصادر البرنامج أكدت اقتراب إدارة التعاون من إعلان مدرب الفريق السابق جوميز بديلاً للصربي ال مايسترو رغم مرور جولتين فقط من الدوري السعودي.

وأشرف جوميز على تدريب نادي التعاون عبر فترتين، الأولى كانت بين سبتمبر 2014 و مايو 2016، وقاده في 61 مباراة، والفترة الثانية امتدت من مارس 2017 إلى غاية مايو 2018 وقاده في 38 مباراة.

وخاض المدير الفني البرتغالي تجارب أخرى في المنطقة بجانب تجربة نادي التعاون، حيث أشرف على تدريب كل من “الأهلي السعودي، وبني ياس الإماراتي”، قبل العودة إلى بلاده من بوابة نادي رايو آفي.

وكانت آخر تجارب جوميز في إسبانيا مع نادي ألميريا المملوك للمستشار السعودي تركي آل الشيخ، حيث قاد الفريق في 43 مباراة، في الفترة بين يوليو 2020 و أبريل 2021، وكان قريب من تحقيق الصعود إلى الليجا، قبل أن تتم إقالته قبل خوض التصفيات المؤهلة للدوري الإسباني بشكل مفاجئ.