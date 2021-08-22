مانشستر يونايتد يُمدد اعارة جيمس جارنر لموسم إضافي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صباح اليوم الأحد، توصله إلى اتفاق مع نادي نوتينجهام فورست، يقضي باستمرار لاعب خط الوسط “جيمس جارنر” في نادي الدرجة الأولى الإنجليزية لموسم آخر بنظام الإعارة.

وقضى الدولي الإنجليزي الناشئ الموسم الماضي على سبيل الإعارة بالفعل إلى فريق الدرجة الأولى في النصف الثاني من الموسم 2020/2021، حيث تم اشراكه في 31 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

ويعتبر متوسط ميدان مانشستر يونايتد اليافع، أكثر اللاعبين من حيث القيمة السوقية بين لاعبي العريق نوتنغهام فورست بقيمة سوقية تبلغ 4 ملايين يورو.

ومدد جارنر عقده مع مانشستر يونايتد، لينتهي في يوليو 2024، مع خيار التجديد لموسم آخر، ما يفسر حرص إدارة الشياطين الحمر، على تطور اللاعب في نوتينجهام فورست قبل العودة إلى الفريق الأول.