عاجل | تشكيلة مانشستر يونايتد الاساسية امام ساوثامبتون في الدوري الانجليزي

كشف أولي جونار سولشاير تشكيلة مانشستر يونايتد الاساسية امام ساوثامبتون في المباراة التي تقام على ملعب سانت ماري بالجولة الثانية في الدوري الانجليزي الممتاز، ضمن مباريات اليوم الاحد 22-8-2021.

في البداية تأكد غياب إيريك بايي وفيل جونز وأليكس تيليس وإيدينسون كافاني ودين هندرسون وماركوس راشفورد، عن مانشستر يونايتد في مباراة اليوم بسبب الإصابات المختلفة.

وشهدت تشكيلة مانشستر يونايتد الاساسية امام ساوثامبتون اليوم تغييران فقط عن تشكيلة المباراة الماضية أمام ليدز يونايتد، حيث عاد نيمانيا ماتيتش على حساب سكوت مكتومناي في خط الوسط، وأنتوني مارسيال بدلًا من دانييل جيمس في المقدمة.

وسيعتمد سولشاير على أنتوني مارسيال كمهاجم صريح، بينما سيعود ماسون جرينوود إلى مركزه الأصلي على الجناح الأيمن، وسيتواجد بول بوجبا على اليسار.

والتحق الوافد الجديد رافائيل فاران بدكة بدلاء مانشستر يونايتد اليوم، بعدما تم تقديمه بشكلٍ رسمي للجماهير في ملعب أولد ترافورد قبل بداية المباراة الماضية، ويجلس بجواره ثاني الانتدابات في الميركاتو الصيفي 2021 “جادون سانشو” الذي شارك 16 دقيقة أمام ليدز حين دخل بديلًا لدانييل جيمس في الدقيقة (75).

والتالي تشكيلة مانشستر يونايتد الاساسية:

دافيد دي خيا

آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجوير – لوك شو

فريد – نيمانيا ماتيتش

ماسون جرينوود – برونو فيرنانديز – بول بوجبا

أنتوني مارسيال

تشكيلة ساوثامبتون الاساسية: أليكس مكارثي – رومان بيرو – محمد ساليسو – جاك ستيفينس – فالنتينو ليفرامينتو – موسى دجينبو – جيمس وارد براوس – أوريل روميو – ثيو والكوت – آدم أرمسترونج – تشي آدمز.