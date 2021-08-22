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حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جدول مواعيد مباريات منتخب الجزائر في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة أفريقيا.
وتنطلق مباريات منتخب الجزائر في تصفيات مونديال قطر 2022 يوم الخميس الموافق الثاني من سبتمبر 2021 على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة، عندما يستضيف منتخب جيبوتي.
ويقع المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 مع منتخبات جيبوتي والنيجر وبوركينا فاسو.
وتبدو مأمورية رجال المدير الفني الوطني جمال بلماضي لتصدر المجموعة الأولى سهلة، وفي متناول اليد، لكنها لن تكون كذلك في المرحلة الثالثة والأخيرة، حيث سيواجه محاربي الصحراء أحد عمالقة القارة السمراء.
منتخب الجزائر، الفائز بكأس أمم أفريقيا 2019 في القاهرة، استطاع الحفاظ على مستواه الفني والبدني لأكثر من عامين، رغم توقف النشاط الوطني بسبب جائحة فيروس كورونا، ولم يتعرض الفريق تحت قيادة بلماضي لأي خسارة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل.
جدول مواعيد مباريات الجزائر في تصفيات كأس العالم 2022
- موعد مباراة الجزائر وجيبوتي | الخميس 2 سبتمبر 2021 ، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش – ملعب مصطفى تشاكر – الجولة الأولى.
- موعد مباراة بوركينا فاسو والجزائر | الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 ، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش – ملعب مراكش الكبير المغرب – الجولة الثانية.
- موعد مباراة الجزائر والنيجر | السبت 9 أكتوبر 2021 ، الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش – الجولة الثالثة.
- موعد مباراة النيجر والجزائر | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش – الجولة الرابعة.
- موعد مباراة جيبوتي والجزائر | السبت 13 نوفمبر 2021، الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش – الجولة الخامسة.
- موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو | الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش – الجولة السادسة.
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