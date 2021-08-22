الوحدة يستعين بـ «الحاج عثمان باتو» وخمس صفقات أخرى للعودة إلى الدوري السعودي

قطعت إدارة نادي الوحدة السعودي شوطًا هامًا خلال الميركاتو الصيفي 2021 في عملية تعزيز صفوف الفريق على أمل العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل.

وهبط الوحدة إلى دوري الدرجة الأولى بعد احتلاله للمركز الـ 15 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 32 نقطة بفارق 4 نقاط عن أبها.

وكان الوحدة أحد أهم أندية الدوري السعودي للمحترفين في الثلاث سنوات الماضية، لدرجة أنه شارك في منافسات دوري أبطال آسيا بعد احتلاله المركز الرابع بموسم 2020/2019.

وأبرم الوحدة 6 صفقات هامة في الميركاتو الصيفي 2021، كان أبرزها تعزيز خط الهجوم بهداف نادي الحزم السابق «الحاج عثمان باتو».

واكتسب الحاج عثمان باري الشهير بـ «باتو» خبرات وازنة في كرة القدم السعودية على مدار الأربع سنوات الماضية، حيث مَثل أندية الحزم والعروبة وأبها والبكيرية بعد رحيله عن نادي آجروتيكوس آستيراس اليوناني.

ونشأ اللاعب الغيني صاحب ال29 عامًا بين صفوف نادي حوريا كوناكري الغيني الذي دافع عن ألوانه لمدة 4 سنوات، وفي 2012 لعب 8 مباريات مع النجم الساحلي في الدوري التونسي للمحترفين، قبل أن يخوض عدة تجارب في الدوري اليوناني.

وتعد صفقة الحاج عثمان باتو هي الثانية بالنسبة للوحدة من نادي الحزم، بعد لاعب الوسط السويسري «عبد الكريم يودا» الذي سبق له اللعب مع خيتافي الاسباني بالفترة من 2014 لـ 2018.

صفقات الوحدة السعودي في الميركاتو الصيفي 2021