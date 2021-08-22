بعد استعارة كينيدي وآندرياس بيريرا..فلامينجو يقترب من مدافع آرسنال!

يواصل نادي فلامينجو البرازيلي، استهداف لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الميركاتو الصيفي 2021، ويقترب من التوقيع مع المدافع الدولي المخضرم دافيد لويز لاعب ارسنال وتشيلسي السابق.

ونجح فلامينجو خلال الميركاتو الصيفي 2021 في التوقيع مع أسماء كبيرة من الدوري الإنجليزي بنظام الاعارة، ويتعلق الأمر بوسط الميدان الدولي “أندرياس بيريرا” لاعب مانشستر يونايتد والجناح كينيدي لاعب تشيلسي، بالاضافة إلى “تياجو مايا” لاعب ليل حامل لقب الدوري الفرنسي، حيث يتطلعون للاحتفاظ بلقب الدوري البرازيلي.

وستأتي إضافة دافيد لويز بمثابة دفعة كبيرة للفريق، فرغم أنه عانى خلال موسمه الأخير مع أرسنال، لا يزال لويز أحد أكبر الأسماء في كرة القدم البرازيلية ومن الواضح أنه يجلب معه ثروة من الخبرة.

وتوصل دافيد لويز، قلب دفاع أرسنال السابق، إلى اتفاق شفهي بشأن الانتقال المحتمل إلى فريق فلامينجو البرازيلي هذا الصيف، وفقاً لقناة “جلوبو البرازيلية”.

وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لاعباً حراً منذ انتهاء عقده مع آرسنال في نهاية الموسم الماضي، وقد استغرق الكثير من الوقت لتقييم جميع خياراته.

وتلقى مدافع باريس سان جيرمان الأسبق، عروضاً من المملكة العربية السعودية وفريق مرسيليا الفرنسي، بينما يستمر فريقه السابق بنفيكا في الارتباط به، لكن المدافع ينتظر مشروعًا يرضيه، ويبدو أنه اكتشف ذلك مع فلامينجو.

يذكر أن دافيد لويز، ومنذ مغادرته البرازيل في عام 2007، لعب مع أندية بنفيكا البرتغالي وتشيلسي وباريس سان جيرمان وأرسنال، حيث قدم مباريات على أعلى مستوى مع الأندية التي لعب لها والمنتخب البرازيلي.