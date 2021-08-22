بيكهام لم يفقد الأمل في ضم ميسي لصفوف انتر ميامي الامريكي

يطمح النجم الانجليزي السابق “ديفيد بيكهام“، رئيس نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، إلى إغراء النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بالانتقال إلى فريقه بعد نهاية تجربته مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويضع ديفيد بيكهام وشركائه في إنتر ميامي حجر الأساس لخطوة مستقبلية نحو مهاجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، وقد تحدث بالفعل إلى الأرجنتيني حول انتقاله إلى النادي عند انتهاء عقده في باريس.

وغادر ميسي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 2021، وكان مرتبطًا مبدئيًا بالانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، لكنه أكمل في النهاية الانتقال إلى باريس سان جيرمان، حيث وقع عقدًا لمدة موسمين مع خيار موسم ثالث اختياري.

ووفقًا لصحيفة الميرور البريطانية، فقد كان النجم الارجنتيني على اتصال مع بيكهام لمناقشة الانتقال إلى إنتر ميامي عندما ينتهي عقده في 2023 أو 2024، حيث أن الانتقال إلى MLS، لازال ضمن خططه المستقبلية.

ويضيف تقرير الميرور، إن ميسي كان في ميامي في وقت سابق من هذا الصيف، حيث اشترى ما لا يقل عن ست شقق بنتهاوس – ربما استعدادًا لخطوته المستقبلية.

ويعد الحصول على اسم كبير في المستقبل القريب أحد أولويات بيكهام القصوى، ما جعل نجم مانشستر يونايتد السابق يراقب عن كثب موقف كريستيانو رونالدو في يوفنتوس، لكن ليونيل ميسي على رأس قائمة أمنياته.

تفاءل في إنتر ميامي بالتوقيع مع ميسي

يركز بدوره الشريك في ملكية النادي “خورخي ماس”، على قدوم ليو ميسي، بل واعترف لصحيفة “ميامي هيرالد” في وقت سابق من هذا الصيف بأنه يتوقع أن يرى الأرجنتيني يرتدي قميص إنتر ميامي في وقت ما.

وقال ماس “أنا متفائل بأن ميسي سيلعب بقميص إنتر ميامي لأنني أعتقد أنه سيكمل إرث أعظم لاعب في جيلنا وسيلاقي طموحات أصحاب إنتر ميامي لبناء فريق على مستوى عالمي”. .

وتابع “لقد عملنا أنا وديفيد بجد، ولدينا تطلعات لجلب أفضل اللاعبين إلى هنا وميسي لاعب هذا الجيل، ويمكن القول إنه أفضل لاعب في كل العصور.”