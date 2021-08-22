صفقات رين | سانتاماريا الصفقة الخامسة في الميركاتو الصيفي 2021

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رفع نادي رين الفرنسي عدد صفقاته في الميركاتو الصيفي 2021 إلى 5، بضم لاعب الوسط الدفاعي المتميز بابتيست سانتاماريا من فرايبورج الألماني بعقد طويل الأمد ينتهي في 2025.
وأنفقت إدارة رين حوالي 14 مليون يورو لإعادة نجل أسطورة ريمس مارك سانتاماريا إلى الدوري الفرنسي، حيث نشأ وترعرع بين صفوف نادي تروا في الفترة من 2012 إلى 2016.
وشارك بابتيست سانتاماريا في 90 مباراة مع تروا، ثم لعب 137 مباراة بمنافسات الدوري الفرنسي مع أنجيه.
وإلتحق اللاعب صاحب الـ 26 عامًا بصفوف فرايبورج الألماني بمبلغ 10 ملايين يورو في الميركاتو الصيفي 2020، ورغم مشاركته في 34 مباراة بجميع المسابقات، من بينهم 28 مباراة كأساسي في الدوري الألماني، إلا أنه فضل العودة إلى فرنسا فور ظهور فرصة رين.
وظهر سانتاماريا للمرة الأولى مع رين لمدة 90 دقيقة يوم 19 أغسطس الجاري، في مباراة الدور التأهيلي لدور مجموعات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي أمام روزنبرج النرويجي، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الفرنسي بهدفين دون رد.
وقبل رحيله عن فرايبورج، شارك لمدة دقيقة واحدة في الدور الأول بكأس ألمانيا ضد فورتزبورجير كيكرز، بالاضافة ل21 دقيقة أمام آرمينيا بيليفيلد في الجولة الأولى من الدوري الالماني يوم 14 أغسطس الجاري، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.
صفقات رين في الميركاتو الصيفي 2021
- بابتيست سانتاماريا – قادم من فرايبورج الألماني
- بيرجير ميلينج – قادم من نيم الفرنسي
- لويك بادي – قادم من لينس الفرنسي
- دوجان أليمدار – قادم من قيصري سبور التركي
- كمال الدين سوليمانا – قادم من نوريتشلاند الدنماركي
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