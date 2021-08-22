«تصادم جوى مخيف».. قبل مواجهة ليفانتي.. طائرة ريال مدريد تنجو من حادث مروع

الشارقة - اميمة ياسر - توجهت صباح اليوم الأحد، طائرة بعثة ريال مدريد إلى فالنسيا، استعدادًا لمواجهة فريق ليفانتي مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

نجت طائرة بعثة ريال مدريد المتجهة إلى فالنسيا، صباح اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق ليفانتي مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري الإسباني، من حادث مروع كادت يصل لموت محقق.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن بعثة ريال مدريد كانت على وشك الهلاك بسبب حادث تصادم جوى مخيف، وذلك على متن الطائرة المتجهة إلى فالنسيا.

وأكدت ماركا، اليوم كان سيحدث تصادم مخيف بين طائرة ريال مدريد وطائرة أخرى، بدا الأمر مخيفًا ولكن كل شيء بخير، ووصلت الطائرة بسلام فى نهاية الأمر.





ويحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره فريق ليفانتي، مساء اليوم الأحد، على ملعب "سيوتات دي فالنسيا"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الحالي 2021-2022.