شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السلة 3x3 بكأس العالم فى المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ياسر أبو الفتوح المدير الفني لمنتخب كرة السلة تحت 18 سنة أولاد، قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم في منافسات كأس العالم 3x3 التي تقام بالمجر، والتي تضم 4 لاعبين.

القائمة تضم كلا من: مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر "بيدو"، محمود وليد، أحمد ياسر ريحان، وكان قد شارك في المعسكر الإعدادي الأخير للبطولة بالإضافة للقائمة النهائية كل من آسر محمد جودة "الچوكر"، وياسين ياسر عبد الوهاب "شقاوة" .

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباريات الدور الأولى يومى 24 و 26 أغسطس بواقع مباراتين فى اليوم الواحد.

وتشهد هذه الفترة مشاركة منتخبات السلة فى أكثر من بطولة، حيث يشارك منتخب الناشئات في منافسات نفس البطولة أيضا، و يشارك منتخب الرجال في منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تقام برواندا أيضا.