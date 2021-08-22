شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القماش يضع خطة عمل قطاع الناشئين فى الإسماعيلى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع مدربو قطاع الناشئين بالإسماعيلى بمقر النادى، برئاسة خالد القماش مدير القطاع، بعد إعلان مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تشكيلات القطاع للموسم الجديد.

وشهد الاجتماع حضور بشير عبد الصمد مدير قطاع الناشئين وأحمد قناوى مشرف على فريقى 2001-2003 وحمام إبراهيم مشرف على فريقى 2005-2006 وسيد الحداد مشرف على فريقى 2007-2008 وسعفان الصغير مشرف حراس مرمى فرق الجمهورية وسيد توفيق مشرف حراس مرمى فرق المنطقة فضلا عن جميع أجهزة كل فرق القطاع.

وقال خالد القماش، إنه تم وضع خطة العمل للفترة المقبلة لبدء الإعداد بقوة للموسم الجديد، وكذلك وضع آليات التعامل بين اللاعبين.

وأشار فى اجتماعه إلى انطلاق التدريبات اعتبارا من الغد، مشددا على المدربين بضرورة الالتزام الكامل لتحقيق موسم كروى جيد يليق باسم نادي الإسماعيلى ونحصد خلاله البطولات المختلفة.

وأشار إلى أن الغرض الأساسى من القطاع هو تجهيز وإمداد الفريق الأول بلاعبين واعدين قادرين على تمثيل الدراويش فى المسابقات المحلية والقارية.

وعلى هامش الاجتماع حرص كل مدربى الفرق على عقد اجتماعات منفردة مع باقى أعضاء الجهاز الفنى.