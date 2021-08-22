شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة من ذوي الهمم تخطف قلوب الزمالكاوية.. ومشجعون :النادى يدعوها لحضور مباراة الإنتاج "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الطفلة "نورا" من محافظة الإسكندرية قلوب الزملكاوية وجماهير الكرة بشكل عام، بعد تداول فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي جالسة على كرسي متحرك وتشدو بأغنية "الفانلة البيضة بخطين حمر"، لتشجيع نادى الزمالك، وقال مروجو الفيديو أن أمنية حياتها زيارة نادى الزمالك وحضور مبارة التتويج بالدوري، وأن إدارة النادى استجابت لأمنية الطفلة، على حد قولهم ، دون التسنى لليوم السابع التأكد حتى الآن من استجابة النادى لأمنية الطفلة



نورا

وفى التعليق على الفيديو، أكد رواد مواقع التواصل أنه تم إبلاغ إدارة نادى الزمالك بأمنية الطفلة نورا، وعلى الفور استجابت ووجهت لها الدعوة لزيارة النادى وحضور مباراة الزمالك مع الإنتاج الحربى، على حد قولهم ، دون أن يعلن النادى على صفحته الرسمية ما يؤكد هذا التعليق

ويحتاج الزمالك 3 نقاط فقط دون النظر لنتائج مباريات الأهلى، ففى حال فوز الفارس الأبيض على الإنتاج الحربى فى المباراة المقرر لها الثلاثاء، سيصبح رصيده 79 نقطة، وسواء فاز الأهلى على الجونة أو تحققت أى نتيجة أخرى سيصبح الزمالك بطل البطولة.

أما فى حال تعادل الزمالك أمام الإنتاج أو الخسارة مع تحقيق الأهلى الفوز فيتأجل حسم البطولة للمباراة الأخيرة التى سيخوضها الأبيض أمام البنك الأهلى، حيث سيتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 76 ويصل الأهلى بفوزه على الجونة للنقطة 75، ليصباح الفارق بين الفريقين نقطة واحدة.

وفى حال تعثر الزمالك أو التعادل فى المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلى، مع مواصلة المارد الأحمر فى تحقيق الانتصارات بالفوز على أسوان فى أخر جولة سيتوج الأخير باللقب.