شكرا لقرائتكم خبر عن عفروتو: جماهير الأهلى ليست حزينة لضياع الدورى.. وموسيمانى أفضل مدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى عفرتو، نجم الأهلى السابق، أن جماهير الأهلى ليست حزينة لضياع بطولة الدورى العام فى الموسم الجارى بعدما اقترب الزمالك كثيراً من حصد اللقب، وقال عفروتو فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة"، الموضوع صعب لكن ليس مستحيلاً وحتى لو لم يكن الأهلى بطلاً للدورى فالجماهير لن تحزن لأن الفريق حصد بطولتين أفريقيا وحققوا إعجازاً وليس إنجازاً فى فترة قصيرة، والتاريخ لن ينكر ما حققه أولئك اللاعبين.

وأضاف عفروتو، اللاعبون واصلوا اللعب فى موسمين متلاحمين، ومبروك للاعبى الزمالك، ولكن جماهير الأهلى ليست حزينة مثلما يتخيل البعض".

وعن المنافسة على الدورى قال عفروتو، الأهلى لو لم يتعادل مع الإسماعيلى أو لم يفرط فى نقاط كانت ستحسم الدورى من فترة طويلة، وما أشعل الدورى هو تراجع الأهلى فقط، وذلك بسبب مشاركته فى الكثير من البطولات محلياً وأفريقياً وأتمى أن تكون المنافسة قائمة من أول الموسم وليس فى آخره.

واصل متحدثاً عن الصفقات التى يحتاجها الأهلى فى الموسم الجديد، الأهلى لم يحصل على راحة مثل الزمالك بسبب تلاحم البطولات، الأهلى يحتاج لمدافع قوى مع بدر بانون وأيمن أشرف وظهير أيمن مميز مع أكرم وهانى، ومهاجم سوبر مع محمد شريف ويفضل أن يكون أفريقى، أو محلى بمواصفات تليق بالأهلى.

واختتم عفروتو قائلا، "موسيمانى أفضل مدير فنى فى الدورى المصرى بالبطولات التى حققها، وحسام حسن من المدربين الممتعين خلال المباريات، وإبراهيم عادل أفضل لاعب صاعد فى الدورى وأحبه على المستوى الشخصى، وأفشة أفضل لاعب فى الدورى والشناوى أفضل حارس مرمى".