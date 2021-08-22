شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى عن أزمة جنش: مفيش وقت نتكلم فى كده فاضل 100 متر وناخد الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، على أزمة محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى القلعة البيضاء بعد استبعاده من الفريق فى المباراة الماضية أمام سيراميكا، وقال يحيى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، "مفيش وقت نتكلم فى كده فاضل 100 متر وناخد الدوري، كلنا بنغلط ومفيش أوضة لبس تخلو من المشاكل، والإدارة وكارتيرون أغلقوا على الملف تماماً لأنه لا يوجد وقت للمشاكل الفرعية قبل مباراة الإنتاج".

وأضاف يحيى، كرة القدم كانت أجمل فى وقت جيلنا كنا نستمتع باللعب فى وجود الجماهير بالمدرجات، وعدم وجود السوشيال ميديا، كنا نلعب فى وجود 100 ألف متفرج سواء فى القاهرة أو خارجها.

وأشار إلى أنه فى رمضان كنا نسافر المحلة فى نفس اليوم ونعود ونلعب فى الثانية ظهراً، كنا نحصل على مكافأة 400 جنيه فى المباراة على الأرض و500 جنيهاً خارج الأرض، وتحصد هذه المكافآت فى نهاية الموسم عندما تكون فى المركز الأول أو الثانى بفارق قليل.

ورفض مسئولو نادى الزمالك إعلان العقوبة التى تم توقيعها على محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بعد واقعة اعتراضه على الجلوس احتياطيًا فى مواجهة سيراميكا التى جمعتهما مساء الجمعة الماضية على استاد السويس ضمن مواجهات الجولة رقم 32 من بطولة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

ورغم كشف الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك ومسئولو النادى، عن واقعة اعتراض الحارس على الجلوس احتياطيًا فى وسائل الإعلام، إلا أن الإدارة رفضت إعلان العقوبة الموقعة على الحارس، واكتفت أن تكون داخلية.