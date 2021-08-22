شكرا لقرائتكم خبر عن السباحة البارالمبية ملك عبد الشافى تطالب بالدعاء للبعثة فى طوكيو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت السباحة البارالمبية ملك حسين عبد الشافى أنها المرة الأولى التى تشارك فيها فى بطولة الأولمبياد، مطالبة الجميع بالدعاء للبعثة المشاركة فى المحفل الأولمبى.

وقالت ملك حسين لـ"الخليج 365"، إنها تسعى لتكون هذه المشاركة الأخيرة لها فى الأولمبياد، مؤكدة أن البعثة خضعت لتحضير كبير لهذه المشاركة.

وصل الفوج الثانى من البعثة المصرية البارالمبية إلى طوكيو، للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية التى تنطلق الثلاثاء المقبل، وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل.

وغادر الفوج أمس إلى طوكيو، بعدما وصلت إلى قطر فى ترانزيت عدة ساعات قبل استئناف الرحلة إلى طوكيو.

وضم الوفد لاعبى المنتخبات المشاركة فى الدورة وهى رفع الأثقال، والسباحة، والطائرة جلوس، وتنس الطاولة، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، الباراتايكوندو، وكرة الهدف.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات ، وسط أمال وطموحات بتحقيق أكبر عدد من الميداليات الاولمبية فى البارالمبياد.

وخضع لاعبو البعثة المصرية المشاركة فى الدورة البارالمبية لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، للاطمئنان على سلامتهم قبل السفر وجاءت نتيجة المسحة سلبية ، وغادر الفوج الأول ، الخميس الماضى ووصل الجمعة، بينما غادر الفوج الثانى أمس السبت ، و وصل الان إلى طوكيو.