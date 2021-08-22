شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. الصقر أحمد حسن: هوايتى السفر والمطبخ وبحب عادل إمام وحسن الأسمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب الصقر أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

السفر والمطبخ.

بتدخل المطبخ؟

كتير.

ما الأكلة التى تفضلها؟

بحب أعمل كبدة.





من نجمك المفضل؟

بحب أتفرج على نجوم كتير ولكن بحب عادل إمام.

من مطربك المفضل؟

حسن الأسمر.

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

عمرى ما تخيلت نفسى غير لاعب.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

مفيش حد معين.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.