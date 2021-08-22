شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يطالب بتقليل الإعارات فى سموحة بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أنه طلب من مجلس إدارة النادى برئاسة فرج عامر تقليل حجم الإعارات قدر المستطاع بالفريق خلال الموسم الجديد، وقال أحمد سامى فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم"، الآن بعض اللاعبين سيعودون لأنديتهم مثل أحمد عبد القادر ومصطفى فتحى، وما أتمناه أن يكون هناك أقل نسبة من الإعارات بالفريق حتى لا نتعرض لموقف مثل هذا مجدداً، وتحدثت مع فرج عامر بهذا الأمر، لأنه يمثل مجهودا كبيرا على الجهاز الفنى فى البدء من أول وجديد بعد رحيل الإعارات كل موسم.

وعن إعارة حسام حسن للأهلى الليبى فى وقت سابق قال مدرب سموحة، "حسام حسن انتقل للأهلى الليبى برقم كبير، ولم يكن من الممكن الوقوف أمام اللاعب فى هذا الأمر، لذلك وافقنا على إعارته، والفترة الزمنية كانت محدودة جداً بين نهاية وبداية موسم ولم يكن لدينا فرصة للتفاوض مع لاعبين وقت تولينا الفريق.

وأضاف سامى، حافظت على استقرار الفريق والاتزان وعدم وجود هزائم بنسبة كبيرة، واللاعب المصرى أصبح سعره غالياً جداً والأرقام أصبحت فلكية وسموحة له سقف، هناك أرقام لا تناسب الدورى المصرى ويتم دفعها للاعبين وهذا يجعل اللاعبين ليس لديهم رغبة للاحتراف.

وتغلب فريق سموحة على نظيره الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى المصري، أحرز أهداف المباراة محمد نادى ومصطفى فتحى "هدفين" لسموحة وكريم الطيب للجونة.

بهذه النتيجة ارتقى سموحة للمركز الثالث برصيد 50 نقطة، بينما توقف رصيد الجونة عند 37 نقطة فى المركز الحادى عشر بجدول المسابقة.