شكرا لقرائتكم خبر عن بطل ذهبية أولمبياد لندن: استغللنا فترة كورونا للاستعداد الجيد لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هانى عبد الهادى، لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبى، إن دورة طوكيو هي المشاركة الرابعة له فى تاريخ الدورات البارالمبية، حيث سبق وشارك فى دورات بكين 2008، ولندن 2012، وريو 2016.

وأضاف عبد الهادى أنه حقق فى بكين المركز الرابع وفى لندن الميدالية الذهبية، على أمل أن يكمل الإنجاز بتحقيق ذهبية أخرى فى طوكيو، خاصة أنه عانى من إصابة بالكتف خلال السنوات الماضية.

وأشار البطل الأولمبي إلى أن فترة كورونا استفاد منها المنتخب فى الانتظام بمعسكرات إعداد، ساعدت اللاعبين على الإعداد الجيد، حيث وصلت فترة الاعداد إلى 5 سنوات، وليس 4 فقط، لذلك نسعى لتحقيق 15 ميدالية لبعثة الاثقال.

وتشارك مصر في البعثة البارالمبية بعدد 49 لاعبا ولاعبة، من بينها 15 لاعب ولاعبة في رفع الاثقال، ووصلت البعثة منذ قليل الى طوكيو، بعد أن خضعت لمسحات كورونا وتم الاطمئنان على سلامتهم، حيث جاءت نتيجة البعثة سلبية.