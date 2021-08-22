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شريف عثمان بطل البارالمبياد: هنفرحكم وهنحقق ميداليات أكثر من الأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - طلب شريف عثمان، لاعب منتخب رفع الاثقال البارالمبى والمشارك في الدورة البارالمبية، التي تنطلق فى الفترة من 24 أغسطس الجارى، وحتى 5 سبتمبر المقبل، من الشعب المصرى الدعاء للاعبى البعثة.

وقال عثمان إن البعثة تضم 49 لاعبا ولاعبة من بينهم 15 فى منتخب رفع الأثقال، وننتظر دعاءكم قائلا، "إن شاء الله هنفرحكم ونشرفكم ونكون عند حسن ظنكم"، وكشف اللاعب أن البعثة ستحقق ميداليات مثل الأولمبياد أو أكثر منها.

ووصلت البعثة منذ قليل إلى طوكيو للمشاركة في الدورة البارالمبية، والتي ستشارك فيها مصر بـ 8 ألعاب وهى رفع الاثقال، والريشة الطائرة، وكرة الهدف سيدات، والباراتايكوندو، والسباحة وألعاب القوى، والطائرة جلوس، بالإضافة إلى تنس الطاولة.

وجاء وصول البعثة وسط اجراءات احترازية، وفقا للتعليمات الطبية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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