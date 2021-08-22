شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: 90% من لاعبى الزمالك لم يسبق لهم التتويج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن تتويج الزمالك بالدورى فى الموسم الجارى يمثل أهمية كبرى للكثير من لاعبى الفريق، خاصة أن أغلبهم لم يسبق له التتويج بالبطولة مع الفريق من قبل، وقال طارق يحيى فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": 90% من الجيل الحالى للزمالك لم يحصدوا بطولة الدورى، لذلك البطولة بالنسبة لهم مهمة، وأن تبقى 5 سنوات دون أن تحصد الدورى هى مدة طويلة، جيلنا كان يحصد الدورى كل موسمين أو 3 مواسم على الأقل، كنا نحصد النقاط من الإسماعيلية وبورسعيد، والزمالك يسير بشكل جيد منذ بداية الدورى ومستواه ثابت.

وعن رحيل مصطفى محمد وساسى قال طارق يحيى، "فقدنا مصطفى محمد وفرجانى ساسى ولكن هذه ميزة أن تمكنا من التعويض، هناك فرق بين مصطفى محمد والجزيرى، فالأخير لديه تحركات مميزة ويخلخل الدفاعات ولديه مزايا فى ضربات الرأس ولكن كان ينقصه المباريات فقط، والجزيرى أثبت وجوده بشكل كبير، ومروان حمدى ثبت أقدامه، وسواء غاب لاعب أو آخر الأمور تسير بشكل جيد، ولا يوجد موظفين فى الزمالك".

وأضاف متحدثاً عن مباراة الإنتاج الحربى المرتقبة، "الفرق الصغيرة عندما تصعد وتهبط لا يفرق معها، ومباراة الثلاثاء ستجعل لاعبى الإنتاج يقاتلون للإعلان عن أنفسهم، بغض النظر عن المنافس أهلى أو زمالك، وهذا سيرهق الفرق الأخرى، وعلى العكس الفرق الكبرى، إذا هبطت درجة ثانية تكون هناك حالة من الإحباط".

وأضاف يحيى، "عملت بالإنتاج الحربى بعدما صعد دورى ممتاز مباشرة وأعلم قيمة النادى، بعد هذا التاريخ الطويل عندما يهبط درجة ثانية بالتأكيد ستكون هناك حالة إحباط لدى اللاعبين، أتذكر فريق إف سى مصر عندما هبط كل اللاعبين رحلوا ولم يلعبوا مباراة كأس مصر أمام الزمالك".