شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تسعيرة الصفقات الجديدة للإسماعيلى قبل انطلاق الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة ثلاثة فئات للصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتبدأ الفئة الأولى من 4 وحتى 5 ملايين جنيه، فيما تضم الفئة الثانية من 2.5 وحتى 3.5 مليون جنيه بينما ستكون الفئة الثالثة من مليون وحتى 2 مليون جنيه ، وهى القيمة التى تحددت وفقاً لعدم وجود سيولة مالية كبيرة بالنادى تسمح بالتعاقد مع لاعبين تفوق هذه المبالغ.

وحصل مسئولو النادى الإسماعيلى، على توقيع باولن فوافي لاعب المقاصة السابق لمدة ثلاثة مواسم، بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفني للدراويش من أجل تدعيم صفوف الفريق الأصفر في الموسم المقبل، لاسيما أنه يعلم إمكانيات اللاعب وقدرته على صناعة الفارق مع القلعة الصفراء، وقرر مسئولو الإسماعيلى تأجيل إعلان الصفقة بشكل رسمى لحين نهاية مباريات الدوري.

ورحل باولن فوافى عن مصر المقاصة بسبب نهاية عقده الموسم الحالى، ويسعى الدراويش لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، بصفقات قوية، تكون قادرة على قيادة النادي للفوز بالبطولات في الموسم الجديد.

فى سياق أخر، يختتم اليوم الأحد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال استعداداته لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء غداً الاثنين، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى، حيث يخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى استعداداً للمباراة.