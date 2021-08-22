مواجهة نارية بين آرسنال وتشيلسي في "ديربي لندن"

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

يستضيف فريق آرسنال نظيره تشيلسي، اليوم الأحد، على ملعب "الإمارات" في ديربي لندن، في أقوى مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.



يدخل آرسنال الذي يضم الدولي المصري محمد النني مواجهة اليوم، بعد أن تعرض لخسارة مفاجئة وقاسية في الجولة الأولى أمام برينتفورد الصاعد حديثاً هذا الموسم 2-1، بينما نجح تشيلسي في الفوز على نظيره كريستال بلاس 3-0، ليحتل وصافة ترتيب "البريميرليغ"، بفارق الأهداف خلف المتصدر مانشستر يونايتد.

ويعلم المدير الفني لفريق آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، أن الخسارة في مباراة اليوم، ستزيد من الضغوطات على النادي اللندني في محاولة المنافسة على اللقب هذا الموسم، أو على الأقل إنهاء المسابقة في مركز متقدم، وخاصة أنه سيواجه مانشستر سيتي في الجولة المقبلة.

ويغيب عن آرسنال في لقاء اليوم، الثنائي ويليان، وألكسندر لاكازيت، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المصابين، الغاني توماس بارتي، والمدافع غابرييل ماغهاليس، وإدوارد نكيتياه، فيما لم يتحدد بعد موقف الغابوني أوباميانغ من المشاركة بعد تعافيه من كورونا.

أما فريق تشيلسي، بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل، فيعيش أفضل حالاته بعد الفوز بلقب السوبر الأوروبي، والبداية القوية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ومن المنتظر مشاركة الوافد الجديد، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، القادم في الصيف الحالي من إنتر ميلان الإيطالي.

ويفتقد تشيلسي في مباراة اليوم، لجهود جناحه الأمريكي كريستيان بوليسيتش، بعد الإصابة بفيروس كورونا.