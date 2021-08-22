الامارات | الأهلي السعودي يعلن تفاصيل إصابة عمر السومة ومدة غيابه عن الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي السعودي يعلن تفاصيل إصابة عمر السومة ومدة غيابه عن الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي السعودية، تفاصيل إصابة لاعبه الدولي السوري ومهاجم الفريق عمر السومة ومدة غيابه عن الملاعب، وذلك بعد أيامٍ من خروج السومة مصاباً في الدقائق الأولى من لقاء فريقه أمام الحزم في دوري المحترفين السعودي.

ونشر النادي تفاصيل الإصابة، عبر تغريدة على حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد فيها، إصابة السومة بتمزق من الدرجة الثانية، وأنه يحتاج إلى أربعة أسابيع من العلاج والتأهيل، حتى يتمكن من العودة مجدداً للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول.

وخرج السومة في الدقيقة الخامسة من بداية مباراة الأهلي والحزم من المباراة متأثراً بإصابته، حيث لم يتمالك آلام الإصابة، التي أجبرته على البكاء، حين كان يتلقى العلاج الأولي على دكة البدلاء.

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